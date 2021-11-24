В Уфе к юбилею появятся 13,5 тысячи школьных мест

Фото: Максим Платонов

К 2024 году в Уфе должны появиться не менее 13 500 новых школьных мест. Об этом на очередном четвертом заседании городского совета рассказал глава администрации города Сергей Греков.

— На сегодняшний день мы принимаем участие в федеральной программе по строительству новых школ. 13 500 школьных мест должны быть построены к 2024 году. Это на самом деле много, мы уверены, что по многим школам перейдем с двухсменной на односменную работу. Министерство образования анонсирует такие же программы по садикам и по детским лагерям, — подчеркнул градоначальник.

В 2024 году планируется отметить 450-летие Уфы, в каких конкретно районах появятся новые школы Сергей Греков не уточнил. «Реальное время» ранее рассказывало о нехватке социальной инфраструктуры в Уфе, особенно сильно страдают жители района Глумилино.

Эмиль Зиянгиров