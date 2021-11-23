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В Казани образовались 8-балльные заторы

17:28, 23.11.2021
В Казани образовались 8-балльные заторы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани во вторник вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Академика Арбузова, Космонавтов, Ершова, Вишневского, Гвардейской. Движение затруднено также на улицах Габдуллы Тукая, Технической, Павлюхина, Назарбаева, Пушкина.

Пробки наблюдаются на улицах Несмелова, Декабристов, на проспекте Ямашева, проспекте Ибрагимова, улицах Воровского, Тэцевской, Копылова, Петра Витера.

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