Казанцы стали чаще приобретать одежду для домашних животных

Фото: Максим Платонов

Жители Казани стали чаще интересоваться приобретением одежды для домашних животных. Исследования на эту тему провели эксперты сервиса «Авито Доставка».

Интерес к костюмам для собак и кошек у казанцев вырос на 38% в сравнении с осенью 2020 года. Несмотря на наличие шерсти, собаки мелких пород и кошки часто замерзают. Поэтому хозяева покупают питомцам теплые комбинезоны, дождевики и ботинки. Кроме того, короткошерстные кошки могут замерзать даже в квартирах. И спрос на одежду для кошек в Казани увеличился на 43% за год.

Фото: Максим Платонов

Согласно еще одному недавнему исследованию, в Казани стали чаще покупать и продавать вещи с доставкой. Количество сделок среди частных продавцов с доставкой в Казани увеличилось на 8% за год.

Дарья Акимова