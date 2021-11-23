В УФНС по РТ рассказали, как бизнесмены могут получить поддержку властей из-за COVID-19

В Татарстане в компенсацию нерабочих дней выплатили более 800 млн рублей субсидий. Поддержка может быть оказана республиканским организациям и предпринимателям при выполнении нескольких условий, сообщает УФНС по РТ.

Организация или предприниматель включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО;

К указанному периоду основной вид экономической деятельности налогоплательщика должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям экономики страны;

Организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в отношении нее не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а ИП не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП;

По состоянию на 1 июля 2021 года должна отсутствовать задолженность более 3 тысяч рублей с учетом имеющейся переплаты, либо на дату представления заявления задолженность погашена;

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце стало известно, что российское правительство выделит свыше 38 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от антиковидных ограничений.

Диана Жиленкова