В Московском районе Казани заработала первая дворовая зарядная станция для электромобилей

В Московском районе Казани заработала первая дворовая зарядная станция для зарядки электромобилей. Она разместилась во дворе домов №2 по ул. Волгоградской и №150 по ул. Декабристов — там на парковке появилось специальное машино-место с отдельным шлагбаумом, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов.

Мощность зарядной станции составляет 22 кВт. Доступ к ней открыт круглосуточно. Зарядка электромобилей осуществляется платно.

В сентябре в Казани в тестовом режиме заработала зарядная станция для электромобилей на парковке возле экстрим-парка «Урам». В течение тестового периода зарядка будет бесплатной. Мощность зарядной станции — 22 кВт.

Опрос недавно показал, что в Татарстане 63% автолюбителей хотят купить электромобиль в ближайшую пару лет.