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В Московском районе Казани заработала первая дворовая зарядная станция для электромобилей

13:05, 23.11.2021 1
В Московском районе Казани заработала первая дворовая зарядная станция для электромобилей
Фото: t.me/kirmosinfo

В Московском районе Казани заработала первая дворовая зарядная станция для зарядки электромобилей. Она разместилась во дворе домов №2 по ул. Волгоградской и №150 по ул. Декабристов — там на парковке появилось специальное машино-место с отдельным шлагбаумом, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов.

Мощность зарядной станции составляет 22 кВт. Доступ к ней открыт круглосуточно. Зарядка электромобилей осуществляется платно.

В сентябре в Казани в тестовом режиме заработала зарядная станция для электромобилей на парковке возле экстрим-парка «Урам». В течение тестового периода зарядка будет бесплатной. Мощность зарядной станции — 22 кВт.

Опрос недавно показал, что в Татарстане 63% автолюбителей хотят купить электромобиль в ближайшую пару лет.

ОбществоИнфраструктура

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:18
    такая же в химграде уже пару лет ржавеет.
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