В четверг в домах Ново-Савиновского района Казани вода может окраситься в зеленый цвет

В Казани в четверг, 25 ноября, будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. В связи с этим в домах Ново-Савиновского района из кранов может пойти зеленая вода.

В сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Казанцев при обнаружении зеленой воды просят обращаться в диспетчерскую службу Казанских тепловых сетей по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный), сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Ранее в ноябре жители Юдино из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» на улице Завокзальной остались без холодной воды. Неполадки устранили в этот же день.

