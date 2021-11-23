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В четверг в домах Ново-Савиновского района Казани вода может окраситься в зеленый цвет

01:33, 23.11.2021
В четверг в домах Ново-Савиновского района Казани вода может окраситься в зеленый цвет
Фото: kzn.ru

В Казани в четверг, 25 ноября, будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. В связи с этим в домах Ново-Савиновского района из кранов может пойти зеленая вода.

В сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Казанцев при обнаружении зеленой воды просят обращаться в диспетчерскую службу Казанских тепловых сетей по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный), сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Ранее в ноябре жители Юдино из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» на улице Завокзальной остались без холодной воды. Неполадки устранили в этот же день.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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