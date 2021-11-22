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«Татнефть» пожаловалась на РЖД из-за сложностей с отгрузкой топлива

19:17, 22.11.2021
«Татнефть» пожаловалась на РЖД из-за сложностей с отгрузкой топлива
Фото: tatarstan.ru

«Татнефть» на заседании биржевого комитета по топливному рынку ФАС пожаловалась на «систематические ограничения» со стороны РЖД при отгрузке нефтепродуктов по нескольким направлениям железной дороги. Об этом пишет ТАСС.

Компания сообщила о возникающих сложностях по оформлению груженых вагонов в направлении Октябрьской, Северо-Кавказской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Красноярской железных дорог и АО АК «Железные дороги Якутии».

Фото: kzn.ru

ФАС рекомендовала «Татнефти» и другим компаниям, столкнувшимся с другими сложностями, направить в Минэнерго России и ФАС всю информацию.

В РЖД информагентству заявили, что искусственных ограничений не создают. Грузоотправители сталкиваются со сложностями при необеспечении отгрузки товара.

В ФАС пока не ответили на вопрос о том, кто еще из компаний имел проблемы с отгрузкой топлива на железной дороге. «Татнефть» пока также не прокомментировала ситуацию.

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