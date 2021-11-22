«Татнефть» пожаловалась на РЖД из-за сложностей с отгрузкой топлива

«Татнефть» на заседании биржевого комитета по топливному рынку ФАС пожаловалась на «систематические ограничения» со стороны РЖД при отгрузке нефтепродуктов по нескольким направлениям железной дороги. Об этом пишет ТАСС.

Компания сообщила о возникающих сложностях по оформлению груженых вагонов в направлении Октябрьской, Северо-Кавказской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Красноярской железных дорог и АО АК «Железные дороги Якутии».

Фото: kzn.ru

ФАС рекомендовала «Татнефти» и другим компаниям, столкнувшимся с другими сложностями, направить в Минэнерго России и ФАС всю информацию.

В РЖД информагентству заявили, что искусственных ограничений не создают. Грузоотправители сталкиваются со сложностями при необеспечении отгрузки товара.

В ФАС пока не ответили на вопрос о том, кто еще из компаний имел проблемы с отгрузкой топлива на железной дороге. «Татнефть» пока также не прокомментировала ситуацию.