Исследование: Татарстан — в первой тройке регионов ПФО по востребованности онлайн-образования

За год интернет-трафик, потраченный на сайтах цифрового образования абонентами МегаФона в Поволжье, вырос в 5 раз. Лидерами по объемам, скачиваемым на подобных ресурсах, стали Самарская область, Татарстан и Башкирия, говорится в исследовании компании МегаФон (есть в распоряжении «Реального времени»).

Доля интернет-трафика, использованного на изучение иностранных языков онлайн в Поволжье, за год составила 54%. Второе место по популярности заняли порталы школьного дистанционного образования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оставшийся трафик жители Поволжья расходуют на обучение по ведению бизнеса, программированию, дизайну, сайты повышения квалификации для педагогов и универсальные онлайн-платформы.

МегаФон в Татарстане в 2021 году модернизировал свыше 200 базовых станций, которые обеспечили жителей более 80 населенных пунктов республики доступом к скоростному интернету.

В ноябре исследование показало, что траты россиян на интернет и мобильную связь в условиях удаленной работы и дистанционного обучения выросли на 6%.



Татьяна Леухина