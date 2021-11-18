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В Лаишевском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 123 квадратных метра

13:34, 18.11.2021
В Лаишевском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 123 квадратных метра
Фото: eco.tatarstan.ru

В Лаишевском районе Татарстана ликвидировали свалку со строительными отходами площадью 123 квадратных метра. Об этом сообщается на сайте Минэкологии республики.

Ранее от жителей района поступило обращение на горячую линию Минэкологии о том, что на территории Столбищенского сельского поселения существует несанкционированная свалка. Инспекторы Центрального территориального управления выехали на указанное место и подтвердили факт нарушения природоохранного законодательства.

В настоящее время собственник земельного участка ликвидировал свалку и привел территорию в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Ранее в Азнакаевском районе РТ ликвидировали свалку площадью 750 квадратных метров. Ее объем составлял 60 кубических метров.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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