В столице РТ разработают программу по замене веранд на территории детсадов

В Казани разработают двухлетнюю программу по замене теневых навесов на территории детских садов. С соответствующим поручением выступил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике.

По его словам, на протяжении многих лет погодные условия «съедают» веранды, поэтому их необходимо заменять. Как отметил Метшин, в текущем году в столице РТ уже установили 36 навесов в 27 детсадах на сумму 16 млн рублей.

Фото: kzn.ru

Глава Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев рассказал, что на сегодняшний день в ремонте и установке нуждаются более 500 навесов в 134 детсадах города. Стоимость таких работ оценили в 267 млн рублей.

Сегодня в исполкоме сообщили, что в этом году в Казани провели ремонт в 237 учреждениях образования, из них 157 детских садов и 80 школ.

Диана Жиленкова