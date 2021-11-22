В Марий Эл установили подозреваемого в убийстве младенца

В Марий Эл установили подозреваемого в убийстве младенца. Следственные органы СК РФ по Марий Эл возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает Следком по республике.



Тело 10-месячного мальчика нашли в ночь на 21 ноября в Медведевском районе Марий Эл. В преступлении подозревается 49-летний местный житель. Согласно предварительным данным, родители оставили ребенка с бабушкой и ее сожителем. Ночью мужчина, будучи пьян, кулаками нанес мальчику удары в область головы, шеи и туловища. От повреждений ребенок скончался.

Мужчине уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Фото: realnoevremya.ru

Буинская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы Татарстана, обвиняемой в убийстве сожителя.

Маргарита Головатенко