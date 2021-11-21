Минниханову презентовали новый спортивный грузовик «КАМАЗ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-мастер на спортивном полигоне Тарловка. Главе республики презентовали новое поколение спортивных грузовиков на базе кабины К5.

Минниханов лично протестировал новый автомобиль «КАМАЗ». Сейчас команда «КАМАЗ-мастер» завершает подготовку к ралли «Дакар-2021».

— Это сегодня совершенно другой автомобиль. И обзор, и многие технические решения — все говорит о том, что это новый шаг «КАМАЗа» в спортивных автомобилях, — отметил глава республики.

44-й ралли-марафон «Дакар» пройдет со 2 по 14 января 2022 года в Саудовской Аравии. Ралли стартует в городе Хаиле и финиширует 14 января в городе Джидде, передает пресс-служба президента РТ.