В МВД России назвали возраст, в котором водители чаще всего совершают ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

В России чаще всего совершают ДТП автовладельцы в возрасте от 30 до 40 лет. На эту категорию приходится 27,5% аварий. Также в этих происшествиях отмечается наибольшее число погибших (27,8%) и раненых (27,9%).

Вместе с тем наиболее тяжелые последствия случаются в ДТП, совершенных водителями в возрасте от 50 до 60 лет. А наибольший рост погибших наблюдается в результате аварий, которые произошли по вине водителей в возрасте от 14 до 16 лет, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в этом году зарегистрировали 2,9 тысячи ДТП, в которых погиб 251 человек, 3,6 тысячи получили ранения. С участием детей до 16 лет произошло 389 аварий. В них погибли 11 детей, 418 получили травмы.

Диана Жиленкова