В Татарстане за год в ДТП погиб 251 человек, пострадали 3,6 тысяч

В Татарстане за десять месяцев 2021 года зарегистрировали 2 933 ДТП, в которых погиб 251 человек, 3 618 получили ранения, сообщает отделение ГИБДД по Тетюшскому району.



С участием детей до 16 лет в Татарстане за этот период зарегистрировали 389 аварий. В них погибли 11 детей, 418 получили травмы.

В республике с 15 ноября проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В них участвуют государственные и общественные организации, благотворительные фонды. К акциям присоединяются родственники и близкие погибших. Мероприятия пройдут по 21 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Одно из недавних ДТП случилось на трассе М-7. Грузовик снес автомобиль LADA Largus. Водитель легкового автомобиля скончался.

Маргарита Головатенко