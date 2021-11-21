Белоруссия восстановила поставки электроэнергии на Украину

Сегодня Белоруссия возобновила транзит электроэнергии на Украину. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского Министерства энергетики.

Как указали в ведомстве, экспорт будет осуществляться в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

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Несколько дней назад прекратились коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину. Как пишут в украинских СМИ, причиной могло стать якобы случившееся автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. Однако официального подтверждения эти данные не нашли, передает ТАСС.

В начале месяца также сообщалось о возобновлении транзита электроэнергии на Украину из белорусского государства. Как указали в белорусском Минэнерго, график поставок сформировали с учетом технических возможностей страны.

Диана Жиленкова