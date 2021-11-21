В КНР заявили о понижении уровня дипотношений с Литвой

Из-за открытия представительства Тайваня в столице Литвы Китай решил понизить с ней дипломатические отношения до уровня поверенного в делах. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Как отметили в ведомстве, Вильнюс выдал тайваньской администрации необходимое одобрение вопреки серьезным протестам со стороны Пекина. Этим шагом литовская столица нарушила взятые на себя политические обязательства, которые были закреплены в коммюнике о налаживании дипотношений между двумя государствами, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Официальное представительство Тайваня открылось в Вильнюсе в этот четверг. Руководителем назначили Эрика Хуанга, который на данный момент исполняет руководителя миссии непризнанной республики в Латвии.

Диана Жиленкова