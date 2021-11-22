В Татарстане на проведение Межрегионального конкурса-фестиваля песен на родном языке выделят 2,3 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство культуры Татарстана объявило тендер на подготовку и проведение Межрегионального конкурса-фестиваля песен на родном языке «Голос Амадины». На эти цели готовы выделить 2,3 млн рублей. Источником финансирования выступает региональный бюджет.

Мероприятие пройдет в Казани в следующем месяце. Исполнителю необходимо привлечь административную группу (руководитель проекта, координатор и др.), изготовить раздаточную и полиграфическую продукцию, обеспечить призовой фонд и транспортное сопровождение, а также оказать услуги по фото- и видеосъемке мероприятия и др.

Фото: Ринат Назметдинов

Заявки на участие принимаются до 26 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 29 ноября.

Недавно ведомство объявляло тендер на проведение форума работающей молодежи. Для этих целей из республиканского бюджета выделят 2,8 млн рублей.

Диана Жиленкова