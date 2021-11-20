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Данис Зарипов первым в истории «Ак Барса» сыграл 900 матчей за команду

18:36, 20.11.2021
Данис Зарипов первым в истории «Ак Барса» сыграл 900 матчей за команду
Фото: ak-bars.ru

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов сыграл 900 матчей за клуб. Сегодняшняя игра против нижегородского «Торпедо» для него стала юбилейной.

Он стал первым игроком в современной истории клуба, который добрался до этой рекордной отметки.

Фото: ak-bars.ru

Зарипов провел 17 сезонов, забросил 290 шайб и набрал 637 очков.

Капитан «Ак Барса» стал третьим хоккеистом, отыгравшим 900 и более матчей за один клуб в чемпионатах России и КХЛ. Ранее данная отметка покорилась защитнику «Локомотива» Сергею Жукову (959) и защитнику Евгению Бирюкову (928 игр в составе «Металлурга»).

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