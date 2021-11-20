Данис Зарипов первым в истории «Ак Барса» сыграл 900 матчей за команду

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов сыграл 900 матчей за клуб. Сегодняшняя игра против нижегородского «Торпедо» для него стала юбилейной.

Он стал первым игроком в современной истории клуба, который добрался до этой рекордной отметки.

Фото: ak-bars.ru

Зарипов провел 17 сезонов, забросил 290 шайб и набрал 637 очков.

Капитан «Ак Барса» стал третьим хоккеистом, отыгравшим 900 и более матчей за один клуб в чемпионатах России и КХЛ. Ранее данная отметка покорилась защитнику «Локомотива» Сергею Жукову (959) и защитнику Евгению Бирюкову (928 игр в составе «Металлурга»).