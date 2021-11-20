Данис Зарипов проводит 900-й матч за «Ак Барс»

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов проводит свой 900-й матч за казанскую команду. 40-летний капитан «барсов» установил рекорд в поединке против нижегородского «Торпедо».

В своей юбилейной игре Зарипов отметился 429-й шайбой в карьере и вышел на чистое второе место в списке снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова.

Напомним, в нынешнее межсезонье Данис Зарипов подписал новое соглашение с «Ак Барсом», которое станет последним в карьере нападающего. По некоторым данным сумма контракта составляет 15 миллионов рублей, плюс боннусы за выход команды в плей-офф.

Всего в нынешнем сезоне хоккеист провел лишь 13 игр и до матча с «Торпедо» отметился только одной шайбой.