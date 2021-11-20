В Татарстане капремонт объектов социально-культурной сферы выполнили на 96%

В Татарстане по республиканским программам капитального ремонта объектов социально-культурной сферы работы выполнили на 96%. На ремонт 3,5 тыс. объектов в этом году республика выделяет свыше 23 млрд рублей. Данные озвучил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В сфере образования из трех программ, в которые включили 413 объектов, в работе остается программа капитального ремонта образовательных учреждений. Сейчас завершаются работы по ремонту в детском саду №104 Казани. Объем выполненных работ составляет 95%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В программу капитального ремонта медицинских стационаров попали 18 объектов. Сейчас в работе у подрядчиков остаются четыре объекта. Программные мероприятия выполнили на 93%.

Выполнение работ по программе капитального ремонта зданий, подведомственных МВД, составляет 94%. Пять объектов сдали, еще четыре — в работе.



Из шести объектов, включенных в программу ремонта детских оздоровительных лагерей, готовы четыре. Программа капремонта многоквартирных домов на 15% финансируется из средств муниципалитетов. По последним данным, на счета фонда из местных бюджетов поступило 740 млн рублей, или 64% от предусмотренного программой объема, сообщает пресс-служба президента РТ.

На прошлой неделе «Главстрой РТ» объявил тендер на ремонт театра кукол «Экият». На эти цели из бюджета республики выделят 150,4 млн рублей.



Татьяна Леухина