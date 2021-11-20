Володин счел проект резолюции конгресса США о Путине вмешательством в выборы 2024 года

США боятся Россию до истерики. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в России.

Вчера конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он будет вновь баллотироваться в 2024 году.



Фото: pixabay.com

— Подобная резолюция еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть, — написал Володин в своем telegram-канале.

По мнению председателя Госдумы, Путин — преимущество России, а удары, направленные в его адрес, — это удары по России с целью ослабить ее.

Инициативу конгрессменов США уже прокомментировали в Кремле и МИД России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ее неприемлемой, в дипломатическом ведомстве заявили, что это вмешательство в дела суверенного государства.

Татьяна Леухина