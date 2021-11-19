МИД назвал вмешательством в дела России инициативу США не признавать новый срок Путина

Инициатива членов конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом в случае участия в выборах 2024 года — вмешательство в дела суверенного государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Есть вещи, которые являются частью внешней политики или внутреннего политического процесса. Есть вещи, которые связаны с двусторонними отношениями или с какой-то идеологией государства. Но то, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего», — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В Кремле тоже посчитали неприемлемой инициативу конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом России.

Маргарита Головатенко