Татарстан потратит на изготовление и поставку государственных наград РТ почти 6 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Управление делами президента Татарстана объявило тендер на изготовление и поставку государственных наград республики. Начальная цена контракта — 5,9 млн рублей. Источником финансирования является региональный бюджет.

Исполнителю необходимо изготовить и согласовать с заказчиком оригинал-макет и трехмерную компьютерную модель изделий и др. В число изделий входят комплект из медали «100 лет образования ТАССР» и футляра с удостоверением и временной пристежкой (400 шт.), футляр и большая временная пристежка для медали «За доблестный труд» (150 шт.), нагрудный знак «Почетное звание «Заслуженный работник» с футляром и временной пристежкой (356 шт.) и др.

Фото: Ринат Назметдинов

Заявки на участие принимаются до 26 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 29 ноября.

Подобный тендер был объявлен в августе этого года. На изготовление и поставку государственных наград РТ предусмотрели 4,9 млн рублей.

Диана Жиленкова