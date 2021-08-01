Татарстан потратит на изготовление государственных наград РТ почти 5 млн рублей
Татарстан потратит на изготовление и поставку государственных наград РТ 4,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику необходимо изготовить и поставить:
- 300 комплектов из медали «100 лет образования ТАССР» и футляра с удостоверением и временной пристежкой;
- 150 футляров и больших временных пристежек для медали «За доблестный труд»;
- 320 нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник» с футлярами и временными пристежками;
- два нагрудных знака «Народный писатель» с футлярами и временными застежками;
- два нагрудных знака «Народный учитель» с футлярами и временными застежками;
- два нагрудных знака «Народный артист» с футлярами и временными застежками;
- два нагрудных знака «Народный художник» с футлярами и временными застежками.
Изготовить и передать готовые награды заказчику необходимо в течение десяти рабочих дней со дня получения акта утверждения их образцов. Каждое изделие сопровождается паспортом на него.
Подать заявку на участие в тендере можно до 6 августа. Аукцион проведут 9 августа. Заказчиком выступает управление делами президента Татарстана.
В мае этого года уже размещался тендер на изготовление и поставку государственных наград Татарстана 5 млн рублей. Его выиграло ювелирное предприятие «Алмаз».
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