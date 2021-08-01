Татарстан потратит на изготовление государственных наград РТ почти 5 млн рублей

Фото: Роман Хасаев (архив)

Татарстан потратит на изготовление и поставку государственных наград РТ 4,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо изготовить и поставить:

300 комплектов из медали «100 лет образования ТАССР» и футляра с удостоверением и временной пристежкой;

150 футляров и больших временных пристежек для медали «За доблестный труд»;

320 нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник» с футлярами и временными пристежками;

два нагрудных знака «Народный писатель» с футлярами и временными застежками;

два нагрудных знака «Народный учитель» с футлярами и временными застежками;

два нагрудных знака «Народный артист» с футлярами и временными застежками;

два нагрудных знака «Народный художник» с футлярами и временными застежками.

Изготовить и передать готовые награды заказчику необходимо в течение десяти рабочих дней со дня получения акта утверждения их образцов. Каждое изделие сопровождается паспортом на него.



Подать заявку на участие в тендере можно до 6 августа. Аукцион проведут 9 августа. Заказчиком выступает управление делами президента Татарстана.

В мае этого года уже размещался тендер на изготовление и поставку государственных наград Татарстана 5 млн рублей. Его выиграло ювелирное предприятие «Алмаз».



Татьяна Демина