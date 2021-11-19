Велимир Перасович рассказал, за счет чего УНИКСу удалось переломить ход встречи с немецкой «Альбой» в Евролиге

Наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал о ходе игры с немецкой «Альбой» в рамках 11 раунда Евротура (85:71). Он отметил, что его команда провалила первую половину игры, а защита в этом матче была худшей за все время, что хорватский специалист тренирует УНИКС.

«Но к счастью, после большого перерыва нам удалось все поменять и сдержать такую атакующую команду, как «Альба», на отметке всего в 23 набранных очка. Сегодня мы проиграли подбор, но зато спровоцировали 19 потерь у соперника, что является отличным показателем. Кроме того, мы провели 21 результативную передачу», — сказал главный тренер УНИКСа.

Также Перасович отметил, что казанские баскетболисты не могли справиться с «большим» немецкой команды Кристом Кумадже, который создал нам много проблем.

«Во второй половине мы действовали с максимальной концентрацией и приложили необходимые усилия для победы», — подвел итог Велимир Перасович.

Это пятая победа УНИКСа в шести последних играх главного турнира Европы. Благодаря виктории над берлинской «Альбой» казанцы поднялись на восмьое место турнирной таблицы и на данный момент находятся в зоне плей-офф.