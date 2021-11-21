В Казани на проведение презентаций татарской кухни и одежды направят 1,9 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Татарстана объявил тендер на оказание услуг по организации и проведению презентаций татарской кухни, татарской одежды и традиционных спортивных игр для регионов компактного проживания татар на территории РФ. Начальная цена договора — 1,9 млн рублей.

Исполнителю необходимо организовать научно-методическое сопровождение мероприятия, мастер-классы по традиционной татарской одежде и национальной кухне, прямой эфир и PR-сопровождение презентаций, разработать брендбук логотипа мероприятия и др. Оказать услугу необходимо с даты заключения контракта по 25 декабря 2021 года. Мероприятие пройдет в Казани.

Фото: Олег Тихонов

Заявки на участие принимаются до 26 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 29 ноября.

Летом в столице Татарстана объявляли тендер на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань». На эти цели предусмотрели почти 3,5 млн рублей.

Диана Жиленкова