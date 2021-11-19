В Казани стартовал Всероссийский юниорский водный форум — видео

В Казани прошел Всероссийский юниорский водный форум — его проводят уже в третий раз. Форум позволяет студентам вместе с экспертами поднимать серьезные экопроблемы и находить пути их решения. Каждый год поступает 1,5 тысячи проектов по сохранению водных ресурсов.



Так, участник форума Никита Кузьмин из Казани в течение трех лет разрабатывал проект по борьбе с цветением водоемов на основе ячменной соломы. Как пояснил участник форума, он бы хотел реализовать этот проект в Татарстане — особенно на озерах Верхний, Нижний и Средний Кабан, а еще Лебяжьего, Глубокого и других.

В дискуссии участвовали более 500 человек из 82 регионов России. Из-за санэпидобстановки большая часть присутствовала онлайн. «Проекты очень интересные и реализуются практически в каждом регионе», — отметил директор Департамента Министерства природных ресурсов и экологии России Роман Минухин.

Минэкологии РТ подписало соглашение с восемью вузами — практику прошли уже 300 студентов. «Это важно, что молодежь вникает в эти проблемы, что молодежь готова решать эти вопросы. И самое главное — это говорит об их социальной ответственности», — прокомментировал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Форум завершится 20 ноября, после чего определят лучшие проекты этого года. Победители отправятся в Стокгольм, а лучшие проекты на свою реализацию.

Маргарита Головатенко