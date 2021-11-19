Пострадавшим от взрыва газа в Челнах пообещали современный ремонт

Фото: Сергей Афанасьев

Пострадавшим дома 48/20 в Челнах, где произошел взрыв газа, пообещали ремонт с применением «самых современных строительных технологий и материалов», об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.



Сейчас в доме проходят работы по герметизации — строители устанавливают окна, двери и батареи. Следующий этап — подача тепла и внутренние отделочные работы, установка сантехники и проведение электричества. Первые 10 млн на стройку подрядчик уже получил. Предварительная сумма работ — 70-80 млн рублей. В сумму входят затраты на покупку мебели и техники. Объект планируют сдать к Новому году.

«В каждой пострадавшей квартире мы сделаем натяжные потолки, поклеим хорошие новые обои, поменяем входные двери в пострадавших квартирах на пятом и четвертом этажах. Часть где-то на третьем этаже есть. Сделаем все «под ключ». Безусловно, закажем и изготовим мебель», — приводит слова Магдеева Chelny.biz.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Известно, что 130 жителям дома оказали материальную помощь в размере 1,3 млн рублей. За потерянное имущество деньги пострадавшим возмещает республика.

Отделочные работы в доме начались недавно.

Маргарита Головатенко