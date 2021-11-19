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Жители Татарстана стали чаще покупать недвижимость в течение 2021 года

15:00, 19.11.2021
Жители Татарстана стали чаще покупать недвижимость в течение 2021 года
Фото: realnoevremya.ru

Жители Татарстана стали чаще покупать недвижимость за прошедшие 10 месяцев текущего года. Это касается первичного и вторичного рынка жилья. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

В октябре 2021 года ведомством было зарегистрировано почти 15 тысяч договоров купли-продажи на жилые помещения. Это было самое большое количество переходов прав, зарегистрированных за один месяц. До этого большое число фиксировалось в апреле 2021 года — 14,3 тысячи, в сравнении с сентябрем количество выросло в 1,5 раза, до 9,7 тысячи.

Отмечается, что в октябре татарстанцы стали в два раза чаще использовать жилищные кредиты, чем даже в сентябре. Во втором осеннем месяце Росреестр зарегистрировал около 9 тысяч ипотек с привлечением кредитных средств, в сентябре же — чуть больше 4 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что Казань вошла в пятерку городов по стоимости цен на квартиры в октябре 2021 года. Исследование проводил «Росбанк».

Дарья Акимова
Недвижимость Татарстан

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