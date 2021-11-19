Президенты России и Белоруссии вновь провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко вновь провели телефонный разговор. Об этом сообщило белорусское новостное агентство БелТА.

Тема обсуждений пока неизвестна, подробности разговора не приводятся.

Фото: kremlin.ru

В предыдущий раз главы государств созванивались несколько дней назад. Основной темой разговора стала ситуация на белорусско-польской границе, а также совместные действия по обороне границ союзного государства.

Кроме того, политики обсудили ситуацию на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море. Путин проинформировал о ситуации в Черном море в целом. А Лукашенко рассказал о недавно состоявшемся телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Диана Жиленкова