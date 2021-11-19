В Минздраве Татарстана рассказали, сколько беременных и врачей умерло от коронавируса в этом году

В Татарстане за 2021 год от коронавируса умерли шесть беременных, четыре из которых являются жительницами РТ, еще две — других регионов. Об этом сообщил руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Также в этом году от COVID-19 скончались 17 медицинских работников, сообщил Владимир Жаворонков.

Накануне в Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от коронавируса, сообщили в Минздраве республики. От инфекции скончались мужчины 1941, 1955, 1963 и 1964 годов рождения. Еще три летальных случая — женщины 1949, 1960 и 1963 годов рождения. По состоянию на 18 ноября в республике зарегистрировано 1 145 случаев смерти от коронавируса.