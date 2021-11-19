Физлицо выиграло тендер на новогодние подарки для детей
Ольга Воронцова стала победителем тендера на поставку сладких подарочных наборов. Начальная цена договора составила 33,2 млн рублей, победительница предложила 32,7 млн рублей. Под вторым номером оказалось ООО «Мирфирм» с предложением в 32,9 млн рублей.
Новогодние подарки необходимо поставить в казанские детские сады, школы, гимназии. В общей сложности должно быть более 150 тысяч сладких подарочных наборов. В состав продукции входят вафельные батончики, сахарное печенье, конфеты, мармелад, сок и др. Вес подарка должен составить не менее 700 гр.
Ольга Воронцова стала победителем тендера на новогодние подарки для детей и в 2017 году, выиграв его у «Бахетле». Изначально стоимость контракта составила 32,1 млн рублей, а Воронцова была готова оказать услугу за 18,4 млн рублей, «Бахетле» — за 18,6 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым