Физлицо выиграло тендер на новогодние подарки для детей

Фото: Олег Тихонов

Ольга Воронцова стала победителем тендера на поставку сладких подарочных наборов. Начальная цена договора составила 33,2 млн рублей, победительница предложила 32,7 млн рублей. Под вторым номером оказалось ООО «Мирфирм» с предложением в 32,9 млн рублей.

Новогодние подарки необходимо поставить в казанские детские сады, школы, гимназии. В общей сложности должно быть более 150 тысяч сладких подарочных наборов. В состав продукции входят вафельные батончики, сахарное печенье, конфеты, мармелад, сок и др. Вес подарка должен составить не менее 700 гр.

Фото: sgpress.ru

Ольга Воронцова стала победителем тендера на новогодние подарки для детей и в 2017 году, выиграв его у «Бахетле». Изначально стоимость контракта составила 32,1 млн рублей, а Воронцова была готова оказать услугу за 18,4 млн рублей, «Бахетле» — за 18,6 млн рублей.

Диана Жиленкова