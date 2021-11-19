Президент России наградил Дмитрия Конова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин 18 ноября подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Ордена Александра Невского с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» удостоен председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.
Дмитрий Конов — российский менеджер высшего звена. В нефтехимическом холдинге «СИБУР» работает с начала 2004 года. В 2006 году возглавил ООО «СИБУР», начав преобразование компании из преимущественно энергетически-сырьевой в нефтехимическую. С 2018 года занимает должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг», сконцентрировавшись на стратегических задачах компании. В числе наград, которых удостоен Дмитрий Конов, орден Почета, почетный знак РСПП, премия правительства РФ в области науки и техники, знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью», медаль к 1000-летию Казани, является командором ордена Звезды Италии.ОбществоВласть Татарстан
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