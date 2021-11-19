В Казани временно ограничили движение на участке улицы Тихорецкой

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани действует временное ограничение движения автомобилей и пешеходов на участке улицы Тихорецкой. Об этом сообщают в мэрии города.

Ограничение будет действовать до 15 декабря на участке от улицы Магистральной до улицы 2-й Тихорецкой. Причиной стали ремонтные работы, а также строительство проезжей части и тротуаров и обустройство улицы.

Фото: Олег Тихонов

Вчера в исполкоме рассказали об ограничении движения пешеходов на участке улицы Габдуллы Тукая из-за строительства административного здания. Оно будет действовать с сегодняшнего дня до 30 августа 2022 года в районе зданий №34, №36 и №38.

Диана Жиленкова