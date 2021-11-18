В Казани до конца следующего лета ограничат движение пешеходов на участке улицы Габдуллы Тукая

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани временно ограничат движение пешеходов на участке улицы Габдуллы Тукая. Причиной стало строительство административного здания. Об этом сообщают в мэрии города.

Ограничение будет действовать с 19 ноября 2021-го до 30 августа 2022 года в районе зданий №34, №36 и №38.

Фото: Олег Тихонов

В столице Татарстана также временно перекрыто движение на кольцевой развязке у Деревни Универсиады. Ограничение будет действовать до 1 декабря текущего года возле здания №95 по Оренбургскому тракту, где расположена студенческая поликлиника. Оно связано с ремонтно-восстановительными работами на сетях ливневой канализации.

Диана Жиленкова