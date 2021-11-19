Bloomberg: «Северный поток-2» уничтожат в случае нападения России на Украину

Российский газопровод «Северный поток — 2" будет гарантированно уничтожен в случае нападения России на Украину. Об этом написал обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.

«Северный поток — 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — отметил Бершидский.

Автор подчеркнул, что Москва не собирается «развязывать войну», заинтересованная в экономическом сотрудничестве с Европой. Пока не закончится сертификация газопровода, Россия находится «в некотором смысле на крючке» и резких шагов совершать не будет.

Ранее глава «Нафтогаза» заявлял о растущих рисках войны с Россией из-за отсутствия газового транзита.

Ольга Шагиева