В Казани вечером пробки достигли 8 баллов
В Казани вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение серьезно затруднено на улицах Академика Арбузова, Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Абжалилова. Встали улицы Пушкина, Лево-Булачная, Бутлерова, Щербаковский переулок.
Пробки образовались на проспекте Ямашева, улицах Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Короленко, Маршала Чуйкова.
По оценке сервиса, 8-балльные пробки будут до 7 вечера.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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