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В Казани вечером пробки достигли 8 баллов

17:30, 16.11.2021
В Казани вечером пробки достигли 8 баллов
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение серьезно затруднено на улицах Академика Арбузова, Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Абжалилова. Встали улицы Пушкина, Лево-Булачная, Бутлерова, Щербаковский переулок.

Пробки образовались на проспекте Ямашева, улицах Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Короленко, Маршала Чуйкова.

По оценке сервиса, 8-балльные пробки будут до 7 вечера.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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