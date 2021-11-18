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Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

15:24, 18.11.2021
Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Общая сумма штрафов достигла 42 млн рублей, пишет ТАСС.

8 ноября мессенджер оштрафовали на 4 млн рублей. Так сумма штрафа достигла 39 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера Басманный суд в Москве на 1 млн рублей оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуализма. Летом на премии «Муз-ТВ» появились мужчины в женских платьях, а певец Филипп Киркоров с блогером Давой предстали в образе молодоженов.

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