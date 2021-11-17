«Муз-ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду гомосексуализма

Басманный суд в Москве на 1 млн рублей оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуализма. Об этом пишет ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 17 ноября 2021 года ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)", - приводит издание сообщение пресс-службы.

Летом Роскомнадзор начал проверять канал из-за премии «Муз-ТВ», на которой были мужчины в женских платьях. Также на экране появился певец Филипп Киркоров с рэпером Давой в образе молодоженов

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец подала жалобу в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу «Королевские кобры» блогера Анастасии Ивлеевой. На шоу было заявлено участие трансвеститов, выступающих в жанре дрэг-квин (выступление артистов-мужчин, использующих женские образы).



Ольга Шагиева