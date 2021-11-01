17 кг экстази изъяли в Татарстане в авто приезжего из Питера

Фото: скриншот видео МВД РТ

В Казани арестован 33-летний житель Санкт-Петербурга, в машине которого нашли тайник с большой партией наркотика MDMA, больше известного как экстази. Общий вес запрещенного вещества составил более 17 кг, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



Желание тщательно досмотреть машину «Мерседес Бенц» появилось у автоинспекторов в ходе проверки документов на стационарном посту «Малиновка». В водительском удостоверении они обнаружили явные признаки подделки, да и сам мужчина сильно нервничал.

Досмотр автомобиля показал, что причины волноваться были: на месте запасного колеса в багажнике находились полиэтиленовые пакеты с веществом, состав которого легко установили специалисты.

Также выяснилось — ранее водителя лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования.

По данным «Реального времени», эту партию наркогруза силовики перехватили еще 23 октября, однако не спешили обнародовать информацию до результатов экспертизы.

Ранее в Набережночелнинский суд отправили дело о перевозке 50 кг наркосырья жителем Челябинска.