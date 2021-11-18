В Перми пятеро жителей скончались после употребления алкоголя — возбуждено уголовное дело

В Дзержинском районе Перми пятеро жителей умерли после употребления алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело по этому факту. Информация сегодня появилась на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

Накануне в своей квартире скончался житель Перми 1963 года рождения. В тот же день его супруга 1962 года рождения и дочь 1982 года рождения скончались в больнице. Также погибли их соседи — мужчина и женщина. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, все пострадавшие пили алкогольный напиток, приобретенный ранее.

К проверке инцидента присоединилась прокуратура края. По данным ведомства, купленное погибшими спиртное было не маркировано.

Фото: Максим Платонов

На днях в Казани компания студентов отравилась алкоголем. Возбуждено уголовное дело. Количество госпитализированных после употребления контрафактного алкоголя возросло до 15 человек.



Дарья Акимова