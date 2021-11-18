Суд Москвы признал обоснованным требование Татарстана к бизнесмену Коркунову на сумму 607 млн рублей

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана о включении в реестр кредиторов бывшего председателя совета директоров обанкроченного «Анкор банка» и его совладельца, известного кондитера Андрея Коркунова с суммой 607,2 млн рублей. Сюда входят 489,9 млн рублей основного долга, 117,2 млн рублей процентов и 59,3 тыс. рублей издержек.

Требование рассматривалось в рамках дела о банкротстве бизнесмена, возбужденного по заявлению Агентства по страхованию вкладов, пишет «Интерфакс».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило ранее «Реальное время», московский суд запрашивал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы в период с 2015 года по настоящее время. Все подробности этого дела — в материале интернет-газеты.