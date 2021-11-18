Трамваи №5 и 5а в Казани будут ходить по сокращенному маршруту до вечера

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Трамваи №5 и 5а в Казани продолжают ходить по сокращенному маршруту. Движение смогут восстановить только к вечеру, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».



Трамваи двигаются по маршруту Саид-Галеева — Глазунова. Временно исключен участок в центре Казани. Это связано с обвалом в центре, здесь ведутся восстановительные работы.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Движение планируется восстановить в 19.00. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Ранее работу планировали восстановить к 11 часам.

Ольга Шагиева