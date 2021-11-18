В Казани не смогли к утру полностью открыть трамвайные маршруты 5 и 5а

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани не смогли к утру полностью открыть трамвайные маршруты 5 и 5а. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

На улице Тукая, 97 продолжаются работы по устранению провала вблизи трамвайных путей. Временно трамваи следуют по маршруту улица Саид-Галеева — улица Глазунова. Участок в центре Казани исключен.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Движение планируется восстановить в 11:00. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Ольга Шагиева