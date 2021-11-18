В Татарстане объяснили, почему глав сельских поселений часто подозревают в коррупции

Совет муниципальных образований РТ объяснил, почему глав поселений часто подозревают в коррупции. Оказалось, что причина конфликта интересов возникает потому, что у них, как правило, «много родственников», которые проживают в этой местности, а значит, избежать пересечения с ними при заключении муниципальных контрактов не получается.

— К сожалению, в сельских поселениях возникает конфликт интересов (у главы) при заключении договоров по благоустройству, уборке снега, — рассказал начальник юридического управления ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Сергей Столяров во время пресс-конференции, посвященной противодействию коррупции. — Дело в том, что в сельских поселениях, как правило, много родственников у главы сельского поселения, который заключает данные контракты. И поэтому бывают случаи, когда контракт на уборку снега с улиц заключен с каким-то родственником главы. И на этом основании усматривается конфликт интересов.

Он добавил, что в нынешнем правовом поле у главы есть «ограниченное количество лиц, с которыми можно заключать контракт».

С начала года в Татарстане выявлено 254 факта коррупционных нарушений. Привлечены к ответственности 242 лица. Эти результаты в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Тогда было обнаружено 172 правонарушения, а к ответственности привлечено 156 человек.

Луиза Игнатьева