70% россиян не хватает их зарплаты для комфортной жизни

Более 70% опрошенных россиян недовольны своей зарплатой — ее не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно, хватает настоящей зарплаты всего 25% опрошенных, таковы данные совместного исследования Авито и сервиса part-time исполнителей GigAnt.



26% респондентов хотели бы добавить к текущей зарплате еще 30 тысяч рублей — тогда бы средств хватало. 55% респондентов не получали повышения зарплаты за последний год, еще 37% получили прибавку, но незначительную — менее 10% от оклада.

Для решения финансовых проблем большинство россиян (53%) стараются сократить расходы. Каждый третий россиянин рассматривает для улучшения финансовой ситуации подработку.

Большинство жителей Казани, согласно данным опроса, имеют средний доход на одного члена семьи от 20 до 40 тысяч рублей, у 23% опрошенных — до 60 тысяч, у 21% в среднем на члена семьи выходит менее 20 тысяч рублей.

49% казанцам зарплаты скорее не хватает, 22% опрошенных ответили на вопрос о том, хватает ли им их ежемесячного дохода, более категорично — не хватает точно. 21% жителей столицы Татарстане считает, что их скорее устраивает их зарплата, столько же сообщили, что им точно хватает средств.

Фото: pixabay.com

Казань заняла шестую позицию в рейтинге крупных городов России по средней зарплате. В городе среднее зарплатное предложение за 8 месяцев нынешнего года на крупных и средних предприятиях превысило отметку в 54 тысячи рублей (в Татарстане этот показатель составил 42,5 тыс. рублей). По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя зарплата увеличилась на 12,3%.

Маргарита Головатенко