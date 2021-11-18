Казанцам напомнили, где в городе можно гулять с собакой
Жителям казани напомнили, где можно гулять с питомцем — в шести районах столицы Татарстана предусмотрены площадки для выгула собак, сообщает мэрия города.
- В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах площадки расоположены в парках «Крылья советов» и «Контингент», а еще на бульваре «Белые цветы».
- В Вахитовском и Приволжском районах — в парке им. Карима Тинчурина и в сквере по улице Академика Парина.
- В Московском районе для выгула питомцев доступен парк им. Урицкого.
- Советский район изобилует парками — там они расположены в ДК им. Саид-галеева (Дербышки), в районе дома №12 по улице Азата Аббасова (ЖК «Весна»), в парке «Комсомолец», в Горькоинско-Ометьевском лесу, на бульваре по улице Фучика и в районе дома №58 по улице Патриса Лумумбы.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым