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Казанцам напомнили, где в городе можно гулять с собакой

02:29, 18.11.2021
Казанцам напомнили, где в городе можно гулять с собакой
Фото: kzn.ru

Жителям казани напомнили, где можно гулять с питомцем — в шести районах столицы Татарстана предусмотрены площадки для выгула собак, сообщает мэрия города.

  • В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах площадки расоположены в парках «Крылья советов» и «Контингент», а еще на бульваре «Белые цветы».
  • В Вахитовском и Приволжском районах — в парке им. Карима Тинчурина и в сквере по улице Академика Парина.
  • В Московском районе для выгула питомцев доступен парк им. Урицкого.
  • Советский район изобилует парками — там они расположены в ДК им. Саид-галеева (Дербышки), в районе дома №12 по улице Азата Аббасова (ЖК «Весна»), в парке «Комсомолец», в Горькоинско-Ометьевском лесу, на бульваре по улице Фучика и в районе дома №58 по улице Патриса Лумумбы.
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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