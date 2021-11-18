В Татарстане закрываются несколько ТОРМов ФНС
В Татарстане скоро прекратят работу несколько территориально-обособленных рабочих мест (ТОРМ) республиканского управления Федеральной налоговой службы, сообщает пресс-служба ведомства.
С 1 декабря жители респбулики смогут получить государственные услуги в центральных офисах межрайонных инспекций:
- Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Татарстан (Арский район);
- Межрайонной ИФНС России №9 по Республике Татарстан (Агрызский, Тукаевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский районы);
- Межрайонной ИФНС России №10 по Республике Татарстан (Тюлячинский, Кукморский, Балтасинский, Мамадышский, Рыбно-Слободский районы);
- Межрайонной ИФНС России №11 по Республике Татарстан (Муслюмовский, Сармановский, Заинский районы);
- Межрайонной ИФНС России №12 по Республике Татарстан (Алексеевский, Новошешминский, Спасский, Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский районы);
- Межрайонной ИФНС России №16 по Республике Татарстан (Черемшанский район);
- Межрайонной ИФНС России №17 по Республике Татарстан (Лениногорский, Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский районы).
Также услуги ФНС можно получить на сайте ФНС России nalog.gov.ru; через Единый контакт-центр ФНС России: 8 (800) 222-22-22; в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, для юридических лиц или индивидуального предпринимателя; любое отделение МФЦ.
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