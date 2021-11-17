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Казанский УНИКС обыграл «Милан» в Евролиге со счетом 97:71

21:50, 17.11.2021
Казанский УНИКС обыграл «Милан» в Евролиге со счетом 97:71
Фото: instagram.com

Казанский УНИКС дома обыграл итальянский «Милан» в регулярном чемпионате Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счетом 97:71.

УНИКС выиграл четвертый из пяти последних матчей в Евролиге, а «Милан» прервал победную серию из трех игр.

В первой четверти у казанцев было небольшое преимущество, во втором отрезке оно достигло 13 очков к большому перерыву. В заключительной десятиминутке УНИКС окончательно оформил разгромный счет.

Тройку самых результативных игроков составили Айзея Канаан (22 очка), О Джэй Мэйо (20) и Джон Браун (19).

11 ноября УНИКС дома обыграл «Астану», одержав третью победу подряд. Встреча завершилась третьей победой казанского клуба со счетом 71:59.

Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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