Казанский УНИКС обыграл «Милан» в Евролиге со счетом 97:71
Казанский УНИКС дома обыграл итальянский «Милан» в регулярном чемпионате Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счетом 97:71.
УНИКС выиграл четвертый из пяти последних матчей в Евролиге, а «Милан» прервал победную серию из трех игр.
В первой четверти у казанцев было небольшое преимущество, во втором отрезке оно достигло 13 очков к большому перерыву. В заключительной десятиминутке УНИКС окончательно оформил разгромный счет.
Тройку самых результативных игроков составили Айзея Канаан (22 очка), О Джэй Мэйо (20) и Джон Браун (19).
11 ноября УНИКС дома обыграл «Астану», одержав третью победу подряд. Встреча завершилась третьей победой казанского клуба со счетом 71:59.
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