УНИКС дома обыграл «Астану», одержав третью победу подряд

Казанский баскетбольный клуб УНИКС на домашней площадке обыграл казахстанский клуб «Астана» на регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась третьей победой казанского клуба со счетом 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16). «Астана» проиграла второй матч кряду.

Самый результативный игрок по итогам матча — Марио Хезонья. На его счету — 18 очков. У «Астаны» результативным игроком стал Джейлен Бэрфорд, который набрал 16 очков.

Неколько дней назад прошла игра между баскетболистами казанского УНИКСа и греческого «Панатинаикоса». Команды сыграли в Афинах в рамках девятого тура Евролиги. Матч завершился победой казанцев со счетом 74:72.

Маргарита Головатенко